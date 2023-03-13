Подовжена комендантська година триватиме щодня до 17 березня включно.

В Херсонської області відсьогодні й до 17 березня діятиме нова комендантська година, яка триватиме з 17:00 до 06:30.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Він закликав громадян "поставитися з розумінням і всією серйозністю" до цього.

Прокудін уточнив, що такі заходи запроваджуються через отриману інформацію про можливе перебування на території Херсона російських диверсійних груп і для недопущення жертв серед цивільного населення під час проведення контрдиверсійних заходів.

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"З 13 по 17 березня включно комендантська година триватиме з 17:00 до 06:30. Тому всіх, кому сьогодні потрібно виїхати за межі області, прошу зробити це негайно, а в подальшому - планувати свій час перебування на території міста та області", - зазначив голова ОВА.

"Зберігаємо спокій і допомагаємо Силам оборони нищити русню", - додав Прокудін.

ДРГ в Херсонській області

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони запобігли черговій спробі росіян висадити диверсійно-розвідувальну групу на острови біля Херсона. В результаті операції було знищено сім російських човнів.

Тим часом, прес-офіцер тактичної групи "Грім" Дмитро Плетенчук заявив, що висадка російських ДРГ безпосередньо в акваторії Херсона неможлива - українські військові добре підготувалися їх "зустрічати". Він додав, що українські сили регулярно знищують російські ДРГ на островах поблизу Херсона.

За словами військового експерта Юрія Федорова, ДРГ можуть виконувати різні завдання - від диверсій на об'єктах критичної інфраструктури до ліквідації регіональних керівників.

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