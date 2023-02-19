У Міністерстві оборони РФ заявили про спробу України інсценувати ядерне зараження.

У Міністерстві оборони РФ зробили нову заяву з приводу провокації з боку "київського режиму", пов'язаної з інсценуванням локального зараження радіацією одного з районів на території України.

Там заявили, що Україна нібито збирається звинуватити в цьому Москву напередодні 11-ї надзвичайної спецсесії Генасамблеї ООН. Міноборони РФ відзначило, що для цього Київ змовився з однією з європейських держав.

"Для реалізації даної провокації з території однієї з європейських держав в Україну в обхід митного огляду доставлено кілька контейнерів з радіоактивними речовинами, які будуть використані для інсценування локального зараження місцевості в районі одного з підконтрольних Київському режиму радіаційно небезпечних об'єктів", - йдеться в заяві.

Також там попередили, що в результаті провокації Україна має намір звинуватити Збройні сил РФ у витоку радіаційно небезпечних речовин, а отже, пред'явити Росії порушення зобов'язань Конвенції про ядерну безпеку.

Ядерні провокації Росії

Відзначимо, що днями раніше в Міноборони РФ також заявляли про плани Києва нібито помилково звинуватити Росію в радіоактивному зараженні своїх територій в період перебування російських військових на Чорнобильській АЕС.

Сьогодні у відомстві відзначилися черговим "ядерним шантажем", пов'язаним з майбутньою поїздкою лідера США Джо Байдена до Польщі.

За даними ГУР МО, в Росії організували показову перевірку своєї системи централізованого бойового управління "Моноліт" й привели у вищий ступінь бойової готовності свою систему стратегічних ядерних сил.

Також цього тижня вперше з моменту розпаду СРСР кораблі Північного флоту Росії вийшли в море з тактичною ядерною зброєю на борту.

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