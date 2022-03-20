Верещук вимагає від російської сторони припинити провокації та цинічні порушення міжнародного гуманітарного права.

За даними агентурної розвідки, по маршруту погодженого гуманітарного коридору Харків-Мала Рогань на тимчасово непідконтрольній території є ознаки підготовки росіян до захоплення гуманітарної колони з мінуванням шляху.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Вона закликала відповідальних осіб терміново вжити заходів безпеки.

"Вимагаю від російської сторони припинити провокації та цинічні порушення міжнародного

Гуманітарні коридори 20 березня

Раніше Ірина Верещук повідомила, що на 20 березня погоджено 7 гуманітарних коридорів.

з Маріуполя до Запоріжжя;

із села Бобрика до Броварів;

із села Тарасівка до Броварів;

з Бородянки до Білої Церкви;

із Харкова гуманітарні вантажі.

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