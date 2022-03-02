Противник масово кидає зброю, здається в полон або пересувається в бік російського кордону, сказав Арестович.

Радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що серед російських військових завдяки опору українців зростає рівень деморалізації.

Про це він заявив на брифінгу в Києві 2 березня.

Противник масово кидає зброю, здається в полон або пересувається в бік білоруського або російського кордону. Продовжує чинити опір військове керівництво.

За словами Арестовича, росіяни кидають у бій навіть курсантів.

"Росіяни кидають у бій навіть курсантів військових училищ. Зокрема, така інформація надходить з Серпуховського училища, де курсантів ІІ курсу кинули на війну з Україною, що означає, що вся російська могутня армія вже не може впоратися з Україною. І це означає катастрофу з точки зору військового управління. Тому що курсантів зазвичай не зачіпають до останнього моменту. Туди ж можна віднести спроби залучити білоруську армію. Але поки офіційних даних участі білоруської армії у бойових діях проти України немає. Є сигнали", - зазначив він.

Росія вторглася на територію України близько 5:00 ранку 24 лютого. Путін назвав війну з суверенною державою "військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну. Дії Москви засудив фактично весь світ.

Відтоді російська армія понесла багато втрат. За оновленими даними українського Міноборони, станом на 2 березня, втрати окупантів становлять понад 5 840 осіб. Також серед втрат до 211 танків, 862 одиниць бойових броньованих машин.

Водночас у Росії кількість загиблих зі свого боку не кажуть.

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