За словами українських бійців, окупанти "розбіглися по сторонах".

Українські військові з 93-ої бригади Холодний Яр влаштували засідку на російську колону на Харківщині.

Про це повідомляється у Facebook 93-ої ОМБр Холодний Яр.

Бійці розповіли про те, як влаштували засідку на російську колону на півночі Харківщини та як тікали російські окупанти, лишивши нову та справну техніку і паливо до неї. Один із ворожих танків навіть посилив блокпост тероборони.

"Символічна російська 200-та бригада. Прийшла і пішла далі "двохсотитися". Вони кинули техніку, тікаючи під нашими обстрілами. Близько 30 одиниць: танки, МТ-ЛБ, КамАЗи, Урали", - розповів один з військових.

Наші військові намалювали українські прапори на захопленій ворожій техніці для того, щоб вона не лякала місцевих.

Раніше очільник Миколаївської ОГА Віталій Кім повідомив про збиття літака РФ під Миколаєвом. Так, він опублікував два відео, на одному з них видно палаючий збитий літак, а на другому - захопленого пілота. Пілот розповів, що він з Далекого Сходу, а його військова частина розташована в окупованому Криму.

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