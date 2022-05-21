Росіяни можуть збрехати, що вони захопили більше українських солдатів.

Російські пропагандисти можуть завищувати кількість українських бійців, евакуйованих з "Азовсталі" у Маріуполі станом на 20 травня.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни.

"Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що з початку евакуації "Азовсталь" покинули майже 2000 українських бійців, тоді як Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) повідомив, що він зареєстрував тільки "сотні" українських військовополонених", - зазначають аналітики.

Невідповідність може бути результатом просто затримок з реєстрацією або звітністю МКЧХ. Однак офіційні російські джерела також можуть приховувати справжню кількість евакуйованих з різних причин, додають в Інституті.

Росіяни можуть заявити, що вони захопили більше українських солдатів, ніж насправді, щоб максимізувати кількість російських полонених, яких можна обміняти, якщо вони домовляться про обмін полоненими з Україною.

Крім того, російське керівництво може також спробувати уникнути засудження, визнавши, що його сили були блоковані в багатомісячній облозі "сотнями", а не "тисячами" українських захисників.

Командир полку "Азов" Денис Прокопенко додатково заявив, що дав команду на припинення оборони Маріуполя для порятунку життя захисників "Азовсталі", тому найближчими днями кількість евакуйованих, швидше за все, збільшиться, йдеться у звіті.

Евакуація військових з "Азовсталі"

Як відомо, 17 травня в Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для повернення їх додому буде здійснена процедура обміну.

18 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що процес евакуації захисників "Азовсталі" продовжується і він складний.

20 травня командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко у відеозверненні висловив сподівання, що загиблих героїв з "Азовсталі" найближчим часом вдасться поховати з почестями.

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