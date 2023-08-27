Окупанти в першу чергу захоплюють житло, власники якого виїхали із захоплених територій або були репресовані за проукраїнську позицію.

Російські загарбники на окупованих територіях України незаконно захоплюють житло українців та перевозять туди свої сім’ї з РФ. Як повідомляє Центр національного спротиву, зафіксовано численні випадки таких злочинних дій росіян.

Зазначається, що окупанти в першу чергу захоплюють квартири та будинки, власники яких виїхали із захоплених територій, або ж були репресовані за проукраїнську позицію.

"Після цього росіяни, які служать в російських окупаційних військах або працюють на окупаційну адміністрацію, перевозять в ці квартири свої сім’ї. Це вписується в загальну російську політику по зміні демографічного складу тимчасово окупованих територій", - йдеться в повідомленні.

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Водночас у ЦНС наголошують, що після звільнення території захоплене росіянами майно буде повернено законним власникам. А на загарбників чекає покарання за злочини, скоєні проти українського народу.

Інші новини з окупованих територій

Як повідомляв УНІАН, раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окупанти планують почати масову мобілізацію населення на захоплених територіях одразу після того, як проведуть "вибори" в місцеві органи влади. В першу чергу на війну поженуть тих, хто отримав російські паспорти.

Також повідомлялося, що у Сватовому на Луганщині росіяни вже втретє за рік вимагали в населення документально підтвердити право власності на нерухоме майно. Якщо цього не зробити після отримання відповідного повідомлення, то загарбники погрожували вскрити помешкання та заселити туди військових РФ.

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