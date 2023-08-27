Російські загарбники на окупованих територіях України незаконно захоплюють житло українців та перевозять туди свої сім’ї з РФ. Як повідомляє Центр національного спротиву, зафіксовано численні випадки таких злочинних дій росіян.
Зазначається, що окупанти в першу чергу захоплюють квартири та будинки, власники яких виїхали із захоплених територій, або ж були репресовані за проукраїнську позицію.
"Після цього росіяни, які служать в російських окупаційних військах або працюють на окупаційну адміністрацію, перевозять в ці квартири свої сім’ї. Це вписується в загальну російську політику по зміні демографічного складу тимчасово окупованих територій", - йдеться в повідомленні.
Водночас у ЦНС наголошують, що після звільнення території захоплене росіянами майно буде повернено законним власникам. А на загарбників чекає покарання за злочини, скоєні проти українського народу.
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Як повідомляв УНІАН, раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окупанти планують почати масову мобілізацію населення на захоплених територіях одразу після того, як проведуть "вибори" в місцеві органи влади. В першу чергу на війну поженуть тих, хто отримав російські паспорти.
Також повідомлялося, що у Сватовому на Луганщині росіяни вже втретє за рік вимагали в населення документально підтвердити право власності на нерухоме майно. Якщо цього не зробити після отримання відповідного повідомлення, то загарбники погрожували вскрити помешкання та заселити туди військових РФ.