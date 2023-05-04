Загарбники хапають людей просто на вулицях й на камеру "знаходять" схрони зі зброєю та вибухівкою.

На окупованій частині Запорізької області росіяни продовжують викрадати цивільних жителів, із яких вибивають зізнання в нібито підготовці теракту.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, загарбники на камеру "знаходять" схрони зі зброєю та вибухівкою, які попередньо самі ж організовують.

Крім того, вони хапають просто на вулицях людей, які навіть не розуміють, у чому справа. Росіяни вибивають з людей зізнання в підготовці до теракту та звітують про це в своїх "помийках".

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"Рашисти не можуть перемогти на фронті, тож використовують звичну тактику: мстяться за свої поразки беззахисним цивільним на окупованій території", - наголосив Федоров.

Війна в Україні - новини Криму

Як повідомляв УНІАН, 3 травня Федеральна служба безпеки Росії заявила, що затримала в окупованому Криму нібито агентів української військової розвідки. Їх звинуватили в плануванні диверсій проти ставлеників російських окупантів Сергія Аксьонова, Володимира Костянтинова та Яніни Павленко.

У підготовці диверсій та терактів російські загарбники звинуватили загалом сімох людей.

Сьогодні, 4 травня, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України назвали черговою дезінформацією заяву ФСБ про нібито затримання в окупованому Криму агентів української розвідки. У відомстві наголосили, що нові кремлівські фейки свідчать про те, що російський режим боїться України та ГУР.

Тим часом міністр оборони Олексій Резніков заявив, що визволення Криму може відбутися і без боїв безпосередньо на території півострова.

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