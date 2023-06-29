Протягом доби на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках відбулося близько 22 бойових зіткнень.

Російські окупанти продовжують здійснювати безуспішні спроби наступів і атак одразу на кількох напрямках.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби на цих ділянках фронту відбулося близько 22 бойових зіткнень.

Так, на Лиманському напрямку росіяни безуспішно намагалися наступати в районах Роздолівки та Білогорівки, на Авдіївському - за підтримки авіації в районі Авдіївки, а на Шахтарському - в районі Новомихайлівки.

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"На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Бахмута… На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка, а також Побєди та Новомихайлівки", - розповіли у Генштабі.

Війна в Україні - що відбувається на фронті

Як повідомляв УНІАН, за даними Міноборони, наразі триває наступальна операція української армії на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

Так, на напрямку Рівнопіль-Володине військові мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах та завдають серйозних втрат противнику, а на Бердянському напрямку є просування 1300 м.

Наразі на Бахмутському напрямку українські війська перехопили оперативну ініціативу та просунулися у напрямку Кліщіївки на 1200 м, у напрямку Курдюмівки - на 1500 м.

За даними військових, на Бахмутському напрямку тривають запеклі бої, ворог підтягує туди резерви.

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