Росіяни нарешті побудували нові залізобетонні укриття для своєї авіації (фото)

Аеродром "‎Халіне"‎ є одним із тих, що потрапляють у зону досяжності ракет ATACMS та Storm Shadow.

Супутниковий знімок продемонстрував нові залізобетонні укриття для авіації на аеродромі Халіно, який знаходиться в Курській області. На нього звернули увагу російські пабліки.

"‎Супутниковий знімок споруджуваних ЗБУ для авіації на аеродромі Халіно (Курськ-Східний)"‎, – повідомляє один з них. За словами росіян, цей аеродром потрапляє у зону досяжності ракет ATACMS і Storm Shadow.

Укриття знаходяться в доволі високій стадії готовності. Українські оглядачі звертають увагу на "доволі високу" якість споруд. За їх словами, навіть дрон-камікадзе великої дальності Ан-196 "Лютий", який має 75-кілограмову бойову частину, навряд чи впорається.

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"Курськ" є аеродромом спільного базування, розташованим приблизно за сім км на схід від центру міста Курськ.

Тут знаходиться міжнародний аеропорт "Курськ-Східний" і військова авіабаза "Халіне", на якій базується 14-й винищувальний авіаполк 105-ї змішаної авіаційної дивізії, оснащений новими літаками Су-30СМ.

Зазначимо, що раніше OSINT-аналітики вже публікували знімки, на яких можна було бачити нові російські авіаційні укриття. Однак якість їх переважної кількості не дозволяла роздивитися деталі.

Атака на російські аеродроми

Нагадаємо, першого червня Служба безпеки України провела операцію "Павутина" з ураження російської стратегічної авіації. Ціллю операції стали п’ять аеродромів на території РФ: "Оленья", "Біла", "Дягілєво", "Іваново" та "Українка".

Основними засобами ураження були FPV-дрони. Загалом понад 100 дронів запустили з вантажівок, які під'їхали до аеродромів.

За даними супутникової розвідки та оцінками НАТО, було повністю знищено від десяти до тринадцяти російських військових літаків, ще до 40 – пошкоджено.

Вочевидь, Москва готує відповідь на українську атаку. При цьому, за словами фахівців, нещодавній комбінований масований удар планувався Росією вже давно і не був відповіддю на операцію "Павутина".

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