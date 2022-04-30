У боях з ЗСУ загарбники втратили вже понад тисячу танків.

Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали 23 тис. 200 особового складу.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, з 24 лютого ворог втратив: танків ‒ 1008, бойових броньованих машин ‒ 2445, артилерійських систем – 436, РСЗВ - 151, засоби ППО - 77, літаків – 190, гелікоптерів – 155, автомобільної техніки - 1701, кораблі /катери - 8, цистерн з ПММ - 76, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 232, спеціальної техніки - 32, пускових установок ОТРК/ТРК / mobile SRBM system - 4.

Повідомляється, що найбільші втрати за минулу добу противник зазнав на Ізюмському напрямку. Дані уточнюються.

Війна в Україні: оновлені дані

Тривають наступальні дії РФ у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

Армія РФ завдає авіаційних, ракетних ударів та здійснює артилерійські обстріли об’єктів цивільної та військової інфраструктури в глибині території України, позицій наших військ вздовж лінії зіткнення та у прикордонних районах. Продовжується перегрупування та посилення угруповань військ окупантів.

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ уражено десять повітряних цілей: один літак та девʼять БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито чотирнадцять атак ворога, знищено одинадцять танків, сім артилерійських систем, двадцять вісім одиниць броньованої техніки та чотирнадцять автомобілів.

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