В небі українського Донбасу збили один літак та 7 ворожих безпілотних літальних апаратів.

На Донбасі сьогодні успішно відбито 14 атак ворога, збито один літак та 7 БПЛА.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що упродовж поточної доби військовослужбовці успішно відбили 14 атак ворога і завдяки їхнім умілим діям та майстерності завдано втрат російським окупантам.

"Зокрема українські захисники знищили 11 танків, 7 артилерійських систем, 27 одиниць броньованої техніки, одну бойову броньовану машину та 14 автомобілів ворога", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак та 7 ворожих безпілотних літальних апаратів.

Як повідомляв УНІАН, упродовж 28 квітня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога, знищили 6 танків, одну артилерійську систему, а також збили один літак, одну крилату ракету та 5 безпілотних літальних апаратів.

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