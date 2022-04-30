За добу українські військові збили ворожий Су-25 та дев'ять безпілотників окупантів

Для знищення повітряних цілей ворога ППО використовували різні засоби ураження, у тому числі переносні зенітні ракетні комплекси іноземного виробництва.

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