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За добу українські військові збили ворожий Су-25 та дев'ять безпілотників окупантів.
Як повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України, 29 квітня уражено 10 повітряних цілей російських окупантів.
"Один штурмовик Су-25 та одразу 9 безпілотників "Орлан-10" окупантів 29 квітня знищує протиповітряна оборона Сухопутних військ та Повітряних Сил, використовуючи при цьому різні засоби ураження", - йдеться у повідомленні.
Серед них - переносні зенітні ракетні комплекси іноземного виробництва.
Нагадаємо, ЗСУ на Донбасі підірвали залізничний міст з російськими вагонами.