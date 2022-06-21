Також серйозні руйнування у Гірському, Новоіванівці та Врубівці.

Минулої доби російські військові потужно обстріляли Лисичанськ. Кількість жертв встановлюється.

Про це повідомив голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай.

"Обстріли тривали позаминулу ніч та увесь вчорашній день. Застосовувалася авіація. Зруйновано понад десять багатоповерхівок, приватні будинки, будівля відділу поліції. На поточний момент знайдено тіло одного загиблого. Поранену жінку одразу евакуювали до Краматорська. Остаточну кількість жертв встановлюємо, бо вчора по місту практично неможливо було безпечно пересуватися", - розказав він.

За словами Гайдая, також серйозні руйнування у Гірському - пошкоджено 13 будинків, Новоіванівці - сім, у Врубівці зруйновано ліцей.

"У промзоні Сєвєродонецька продовжуються запеклі бої - росіяни влучили в будівлю І прохідної "Азоту", обстріляли територію цегельного заводу, почергово відкрили вогонь в районі трьох мостів", - додав голова ОВВА.

Крім того, авіаційні удари ворог завдав по Устинівці, Малорязанцевому, Білогорівці та Гірському. Тривають бої поблизу Миколаївки.

"Штурмові дії російської армії поблизу Білої Гори та Сиротиного на цей час безрезультатні", - повідомив Сергій Гайдай.

Нагадаємо, половина поранених окупантів надалі не виживають через відсутність кваліфікованої медичної допомоги.

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