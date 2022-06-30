Amnesty International дійшло висновку, що російські збройні сили вчинили військовий злочин, коли в березні завдали удару по Маріупольському драматичному театру.

Російські окупанти цілеспрямовано завдали авіаудару по драмтеатру в Маріуполі.

Про це йдеться в доповіді міжнародної організації Amnesty International.

Розслідування, проведене Amnesty International, дійшло висновку, що російські збройні сили скоїли військовий злочин, коли в березні завдали удару по Маріупольському драматичному театру.

Організація впевнена, що російські окупанти свідомо обстріляли театр, попри те, що знали, що там ховалися сотні мирних жителів.

Amnesty International опитала тих, хто вижив і зібрала значні цифрові докази, дійшовши висновку, що атака була здійснена російськими винищувачами, які скинули дві 500-кілограмові бомби.

"Після декількох місяців ретельного розслідування, аналізу супутникових знімків і опитування десятків свідків ми дійшли висновку, що удар був явним військовим злочином, вчиненим російськими військами", — заявила генеральний секретар Amnesty International Аньєс Калламар.

Amnesty International доручила фізику побудувати математичну модель детонації, щоб визначити чисту масу вибухової речовини вибуху, яка необхідна, щоб викликати рівень руйнування, що спостерігається в театрі. Amnesty International вважає, що ця зброя, скоріш за все, являла собою дві 500-кілограмові бомби однієї й тієї ж моделі.

Російські літаки, що завдали удару — це багатоцільові винищувачі, такі як Су-25, Су-30 або Су-34, які базувалися на прилеглих російських аеродромах і часто діяли над півднем України.

Удар по драмтеатру в Маріуполі:

16 березня 2022 року російський літак скинув бомбу на будівлю драматичного театру в Маріуполі, де переховувалися сотні мирних жителів. Уламками завалило вхід до бомбосховища. Вважається, що під завалами загинуло близько 300 осіб.

23 квітня стало відомо, що окупанти проводять зачистку завалів театру. В процесі зачистки окупанти упаковували тіла загиблих в пластикові мішки, тракторами та вантажівками переміщали в накопичувач в промисловій зоні в районі Нікольського шосе. Потім, по наповненню, вивозили в с. Мангуш, де насипом звалюють в 300-метрову траншею.

20 травня розбір завалів і вивезення тіл загиблих було завершено.

14 червня з'явилася інформація про те, що окупанти планують відкрити театральний сезон у розбомбленому ними Маріупольському драмтеатрі.

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