На Куп'янському напрямку російські окупанти намагалися переправитися через річку Оскіл у Харківській області. Сили оборони завдали удару й знищили ворога

Як повідомили в ОСУВ "Хортиця", на Куп’янському напрямку російська армія проводила наступальні дії в районах населених пунктів Петропавлівка та Загризове.

"Неподалік Дворічної було завчасно виявлено спроби противника переправити особовий склад через річку Оскіл. Нанесено вогневе ураження, окупантів знищено", - зазначили в "Хортиці".

Крім того, на Харківському напрямку ворог атакував позиції ЗСУ у Вовчанську, але зазнав втрат та відійшов.

Ситуація на Харківщині

Сили оборони мають вогневий контроль над логістичними шляхами окупантів на Вовчанському напрямку, заявив офіцер 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка "Історик". "Російські окупанти використовують досить широкий спектр вогневого ураження. Це ствольна та реактивна артилерії, це дрони-бомбери, FPV також. Враховуючи це, а також погодні умови, нашим бійцям надзвичайно складно на лінії бойового зіткнення, але оборону тримаємо міцно", - зазначив "Історик".

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