Російські ДРГ лізуть на Вовчанський агрегатний завод, ЗСУ обороняються, - речник ОТУ Харків

Фіксується використання росіянами північнокорейських снарядів, але вони неякісні та можуть шкодити самим окупантам.

Російські диверсійно-розвідувальні групи постійно намагаються потрапити на Вовчанський агрегатний завод. Втім, цю територію контролюють Сили оборони.

Про це заявив речник ОТУ Харків Євгеній Романов в етері каналу "Київ24". За його словами, ЗСУ продовжують тримати оборону, попри постійні обстріли ворога.

"Ми контролюємо цю територію. Російські ДРГ постійно намагаються туди проникнути. Вони намагаються чинити постійний тиск на цій ділянці, але просунутися їм вкрай важко, як і забезпечити логістику", - зазначив Романов.

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Представник ОТУ Харків додав, що росіяни продовжують накривати щільним вогнем цю ділянку фронту з усіх видів озброєння. Фіксується використання росіянами північнокорейських снарядів, але вони неякісні та можуть шкодити самим окупантам.

"Вони неточні. Вони не спрацьовують. Іноді вони нищать окупантів, які намагаються їх застосувати", - зазначив Романов.

Війна в Україні: ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби, 15 січня, станом на 22:00 на передовій відбулося 118 бойових зіткнень із противником. Найбільше – на Покровському напрямку, де Сили оборони зупинили 41 штурмову дію противника. Шість атак станом на 22:00 ще тривали.

У проєкті DeepState повідомляли, що армія РФ за останні кілька днів мала успіхи в районі Котлиного на Донеччині. Зазначалося, що ворог має намір обійти Покровськ, з метою його оточення, але найголовнішою проблемою є не це. Більш важливою ціллю для окупантів є логістичні шляхи Сил оборони на тому напрямку.

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