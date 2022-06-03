Техніка ворога успішно знищується українськими захисниками.

У російського угрупування в Сєвєродонецьку складне становище - ворог втрачає багато живої сили й техніки.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Якщо вони вже настільки повірили у свою брехню, що захопили все місто, вони вже навіть пустили вперед "кадирівців", які щось так почали гинути. То можу сказати, що у них дійсно не дуже справи йдуть", - підтвердив Гайдай.

Він зазначив, що серед російських військових багато загиблих, техніка ворога успішно знищується українськими захисниками.

"Вони, звісно, намагаються перекидати додаткові сили, щоб захопити Сєвєродонецьк, але вже навіть "ДНРівці" відмовляються воювати, як вони кажуть, "за "ЛНР", - додав Гайдай.

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ повернули під контроль 20% захопленої росіянами території Сєвєродонецька.

На думку аналітиків з американського Інституту вивчення війни, бої за місто можуть виснажити наступальний потенціал ворога - і він не зможе йти на штурм Донецької області.

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Ворог продовжує зосереджувати всі зусилля на захопленні Луганської та Донецької області. Веде штурм Сєвєродонецька, має там частковий успіх.

Водночас глава Луганської ОВА Сергій Гайдай показав прибуття додаткових сил до угрупувань ЗСУ у місті.

Ворог намагався наступати у напрямку Лисичанська, Соледара і Бахмута, але був розбитий українськими силами та відкинутий на старі позиції.

Близько 20 БТГ росіяни перекинули на Слов'янський напрямок для відновлення наступу на місто.

Протягом дня противник також намагався захопити лівий берег Сіверського Донця і створити умови для форсування річки.

На Херсонському напрямку ворог перейшов до оборони.

ЗСУ знищили у боях вже 30 950 окупантів і тисячі одиниць російської техніки.

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