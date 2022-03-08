Разом з тим російські війська продовжують тримати Ізюм в облозі, перешкоджаючи доставленню туди гуманітарних вантажів й евакуації населення.

Ворог уповільнив свої наступальні дії, зрозумівши, що спроби захопити Харків - марні.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Ми свої позиції тримаємо. Проривів та заходів бойових підрозділів противника та його диверсійно-розвідувальних груп у місто за минулу добу не було. Складна ситуація по місту Ізюм. Російські війська намагалися захопити місто, ми відстояли. Але російський окупант продовжує тримати місто в облозі, перешкоджаючи доставленню туди гуманітарних вантажів й евакуації населення", - зазначив він.

За словами Синєгубова, сьогодні влада спробує відправити гуманітарні вантажі у Балаклію, Ізюм, Липці - це найкритичніші напрямки.

"Щодо евакуації. Процес убезпечення продовжуємо, лише "Укрзалізницею" із Харкова евакуювали більше 600 тисяч осіб. Наші військові отримують нове озброєння та поповнення особового складу. А найголовніше - мають сильний бойовий дух", - уточнив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 березня, віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Україна надіслала РФ та МКЧК інформацію про маршрути гуманітарних коридорів з Волновахи, Маріуполя, Київської області, Харкова й області.

Вона закликала Росію невідкладно узгодити ці маршрути.

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