Відомо про, щонайменше, трьох постраждалих в Одесі внаслідок російської атаки.

Пізно ввечері 27 червня російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками, внаслідок чого у місті виникли пожежі та є постраждалі.

Повітряні сили попереджали, що групи ворожих ударних БпЛА з акваторії Чорного моря летять в напрямку Чорноморського та Одеси.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, росіяни атакували Одесу та район ударними безпілотниками.

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"Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків та автівок. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці триває ліквідація наслідків удару", - написав він.

Потім чиновник уточнив, що відомо щонайменше про трьох постраждалих в Одесі внаслідок російської атаки.

Мер Одеси Геннадій Труханов підтвердив пошкодженння житлової інфраструктуру.

"Є постраждалі - їм надається медична допомога. Також на місці людям надають психологічну допомогу", - додав він.

Удари РФ по Україні

Вдень 27 червня внаслідок російської ракетної атаки по місту Самар на Дніпропетровщині загинули п'ятеро людей. Ще 25 людей постраждали, четверо з них перебували у тяжкому стані.

Також стало відомо, що кількість загиблих внаслідок російського удару по Дніпру 24 червня зросла до 21 особи. Досі є люди, які вважаються зниклими безвісти.

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