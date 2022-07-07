Білорусь віддала під повний контроль Росії аеродром "Зябрівка", де на даний час тривають заходи з облаштування російської військової бази.

Росіяни вербують колишніх білоруських військовослужбовців для залучення у війну проти України.

Про це повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

"За підтримки комітету державної безпеки Республіки Білорусь в країні проводиться вербування колишніх військовослужбовців, насамперед, спецпризначення, льотного складу щодо укладання контрактів з приватною військовою компанією "Ліга" для можливого залучення до воєнних дій на території України", – сказав Громов.

Що стосується безпосереднього вторгнення Білорусі на територію України, він зазначив, що така можливість зараз оцінюється як низька.

За словами Громова, на сьогодні є ймовірним, що в південних регіонах Білорусі, які межують з Україною, продовжаться демонстраційні дії та ведення розвідки з метою вивчення і аналізу діяльності українських військ. Не виключається імовірність діяльності ДРГ в прикордонних районах Рівненської, Волинської, Житомирської та Київської областей.

"Зберігається висока ймовірність проведення провокацій спецслужбами РФ на обʼєктах у Білорусі з подальшим звинуваченням українців. Водночас вірогідність самостійного, окремо від російських військ, відкритого вторгнення білоруських військ на територію Україну в рамках участі в "спеціальній військовій операції (РФ)" лишається низькою", - вважає представник Генштабу ЗСУ.

Водночас він підкреслив, що на території Республіки Білорусь продовжують перебувати підрозділи російських військ.

"Крім того, Білорусь віддала під повний контроль Росії аеродром "Зябрівка", де тривають заходи з облаштування російської військової бази. На території аеродрому на даний час перебувають ракетний дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" і дивізіон С-400 "Тріумф" ЗС РФ", - сказав Громов.

Він також повідомив, що наступного місяця планується відрядження на навчання білоруських військовослужбовців до військово-космічної академії ім. Можайського в Росію.

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