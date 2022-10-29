У області стовідсоткове завантаження лікарень.

Російські окупанти перевозять своїх поранених до Воронежа через неготовність медичної інфраструктури Бєлгородської області.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00.

"У зв'язку з нестабільною роботою санітарної авіації, неготовністю медичної інфраструктури Бєлгородської області, стовідсотковим завантаженням лікарень, противник змушений евакуйовувати поранених автобусами до сусіднього Воронежа", - повідомили у Генштабі.

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У зв'язку з сезоном дощів просування українських сил на сході і півдні сповільнилося. Разом з тим, ЗСУ продовжують "виносити" тил окупантів на півдні і сході країни, позбавляючи ворога боєприпасів і техніки.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Водяне, Кам'янка та Невельське Донецької області.

Ударів противника зазнали райони більш ніж 35 населених пунктів. Серед них - Сіверськ і Пречистівка Донецької області; Малі Щербаки Запорізької області; Давидів Брід і Мала Сейдеминуха на Херсонщині та Кобзарці Миколаївської області.

Разом з тим українські війська взяли під повний вогневий контроль трасу Сватове-Кремінна. Напередодні тривали бої південніше Кремінної.

На Херсонському напрямку окупанти посилили позиції мобілізованими; вивезення Росією награбованого майна на лівий берег Херсона триває.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 69 700 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.