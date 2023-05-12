Президент України Володимир Зеленський впевнений, що росіяни у своїх думках вже програли війну в Україні та внутрішньо готові до поразки у цій війни.
У традиційному вечірньому відеозверненні Зеленський наголосив на необхідності щоденного тиску на російських загарбників, щоб їхнє ж відчуття поразки "перетворювалось на їхню втечу, їхні помилки, їхні втрати".
"Російські окупанти вже внутрішньо готові до поразки. Вони вже програли цю війну у своїх думках", - сказав він.
Президент також вчергове подякував українським захисникам та захисницям, які знищують ворогів.
"Готуємось додати вам, воїни, ще більше зброї, ще більше можливостей, щоб подолати агресора та відновити мир", - додав глава держави.
У цьому контексті він згадав свою сьогоднішню розмову із премʼєр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, з яким вони зокрема обговорили оборонну взаємодію.
"А також дипломатичні кроки, які маємо зробити разом, щоб наблизити нашу спільну перемогу. Щоб гарантувати: хто б не був агресором проти вільного світу, він завершить такою ж ганьбою, як Кремль", - наголосив Зеленський.
Контрнаступ ЗСУ - останні новини
Як повідомляв УНІАН, ввечері 11 травня російські "воєнкори" та Telegram-канали, а також низка іноземних ЗМІ із посиланням на власні джерела серед військових почали повідомляти про початок операцій для українського контрнаступу.
Водночас, українське військово-політичне керівництво цю інформацію не підтвердило. При цьому у Міноборони додали, що гучні публічні конфлікти між ватажками сил окупантів свідчать про те, що в Росії почали визначати винного в поразці.
Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив на тому, що для контрнаступальних дій українським військовим потрібен ще час, зокрема для отримання додаткового озброєння від країн-партнерів. Водночас, він підкреслив, що армія вже готова, однак хоче зберегти життя особового складу, відтак очікує на броньовану техніку.