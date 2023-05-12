Президент анонсував надання українським військовим ще більшої кількості зброї та можливостей.

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що росіяни у своїх думках вже програли війну в Україні та внутрішньо готові до поразки у цій війни.

У традиційному вечірньому відеозверненні Зеленський наголосив на необхідності щоденного тиску на російських загарбників, щоб їхнє ж відчуття поразки "перетворювалось на їхню втечу, їхні помилки, їхні втрати".

"Російські окупанти вже внутрішньо готові до поразки. Вони вже програли цю війну у своїх думках", - сказав він.

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Президент також вчергове подякував українським захисникам та захисницям, які знищують ворогів.

"Готуємось додати вам, воїни, ще більше зброї, ще більше можливостей, щоб подолати агресора та відновити мир", - додав глава держави.

У цьому контексті він згадав свою сьогоднішню розмову із премʼєр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, з яким вони зокрема обговорили оборонну взаємодію.

"А також дипломатичні кроки, які маємо зробити разом, щоб наблизити нашу спільну перемогу. Щоб гарантувати: хто б не був агресором проти вільного світу, він завершить такою ж ганьбою, як Кремль", - наголосив Зеленський.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, ввечері 11 травня російські "воєнкори" та Telegram-канали, а також низка іноземних ЗМІ із посиланням на власні джерела серед військових почали повідомляти про початок операцій для українського контрнаступу.

Водночас, українське військово-політичне керівництво цю інформацію не підтвердило. При цьому у Міноборони додали, що гучні публічні конфлікти між ватажками сил окупантів свідчать про те, що в Росії почали визначати винного в поразці.

Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив на тому, що для контрнаступальних дій українським військовим потрібен ще час, зокрема для отримання додаткового озброєння від країн-партнерів. Водночас, він підкреслив, що армія вже готова, однак хоче зберегти життя особового складу, відтак очікує на броньовану техніку.

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