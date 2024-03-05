Українські воїни ліквідували майже 20 ворожих безпілотників.

Російські окупанти у ніч на вівторок, 5 березня, атакували Україну 22 ударними безпілотниками типу Shahed, і більшість з них було ліквідовано. Вже відомо, що є "прильоти".

Українські воїни ліквідували 18 "Шахедів", повідомили Повітряні сили Збройних сил України у Telegram. У ЗСУ додали, вороги запускали безпілотники з Криму (район пусків - Балаклава), а ліквідували повітряні цілі над Одеською областю.

"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - зазначається у повідомленні.

У Силах оборони півдня України уточнили, що супротивники повторили злочинну тактику маневрів над житловими і промисловими районами Одеси й передмістя, що створювало реальну загрозу для мирних мешканців, водночас ускладнюючи роботу силам ППО.

"На жаль, не вдалось уникнути влучань. В Одеському районі пошкоджено будівлі рекреаційного об'єкта. Сталося займання, але пожежу було оперативно ліквідовано. Оздоровча установа не функціонує від початку повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.

Також в рекреаційній зоні зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалом і господарськими спорудами. За попередніми даними, постраждалих немає.

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Пізно увечері 4 березня стало відомо, що з акваторії Чорного моря у бік Одеси рухалися ворожі ударні безпілотники. Варто зазначити, що росіяни вже багато разів атакували Одесу дронами.

Зокрема, у ніч на 2 березня дрон окупантів влучив у дев'ятиповерхівку. Унаслідок влучання безпілотника був майже зруйнований один з під'їздів. Під завалами будинку знайшли 12 жертв, з них п'ятеро - неповнолітні, у тому числі брат та сестра.

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