В осінньо-зимовий період існує загроза обстрілів українських енергетичних об'єктів російськими окупантами.

Російські загарбники восени і взимку битимуть по українським об'єктам енергетики ракетами і ударними дронами. Як передає кореспондент УНІАН, про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов сказав журналістам.

"Мова йде про комбіновані загрози, які зараз ми спостерігаємо - одночасне використання ракетного озброєння і безпілотних літальних апаратів", - повідомив він.

Також Юсов розповів, хто керуватиме нанесенням цих ударів після усунення з посади генерала Сергія Суровікіна, який був головнокомандувачем повітряно-космічних сил РФ.

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"Окупаційна армія і штаб - це не лише Суровікін. Енергетики і ті фахівці, які причетні до воєнних злочинів, власне будуть залучені до розробки подібних сценаріїв, і воєнно-політичне керівництво держави-агресора, і нові очільники, які будуть на нових посадах, цілком будуть відповідати за це", - сказав Юсов.

Удари по енергетиці - останні новини

Як повідомляв УНІАН, російський енергетичний терор вже розпочався: 6 вересня вночі ворожий дрон влучив в енергетичний об’єкт на Одещині.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що енергетичну інфраструктуру України готують до ефективної роботи взимку, а відповідні установи готові забезпечити швидке реагування на можливі екстрені ситуації.

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