Пошкоджено 16 приватних будинків мирних жителів, господарські споруди та транспорт.

Російські загарбники за поточну добу випустили понад 150 мін та снарядів по території Сумської області, внаслідок обстрілів поранено двох осіб.

Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, з 10:30 росіяни почали обстрілювати Глухівську, Шалигинську, Білопільську, Хотіньську, Миропільську, Есманську громади.

"За день ворог випустив понад 150 мін та снарядів. Били з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Також росіяни відкривали вогонь з кулеметів і гранатометів", - зазначив Живицький.

"У результаті одного з обстрілів є суттєві пошкодження та поранені. О пів на другу росіяни вдарили із "Градів" по Білопіллю", - додав він.

Так, 40 ворожих снарядів пошкодили 16 приватних будинків мирних жителів, господарські споруди та транспорт. Крім того, внаслідок атак поранено двох людей.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині російські окупанти поцілили ракетою в елеватор та зруйнували склади з понад п'ятьма тисячами тонн зерна.

А в ніч на понеділок, 18 липня, російські загарбницькі війська вдалися до чергового масованого обстрілу Миколаєва. Було чутно близько 10 вибухів.

Вас також можуть зацікавити новини: