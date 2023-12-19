Нещодавно замасковані ворожі безпілотники збили в одному з регіонів України, поділилася керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.

На сьогодні уже є збиті дрони, які російські окупанти пофарбували в темний колір.

Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону. "Перефарбовані у темний колір ми вже бачили. Збиття підтвердило, що вони використовуються час від часу. Не всі в тих партіях, які ми фіксували по атаках в нашій зоні відповідальності, пофарбовані в темний колір, але, зокрема, на Херсонщині днями ми зафіксували збиті "Шахеди" саме такого кольору", - розповіла вона.

При цьому додала, що російські окупанти, очевидно, розраховують таким чином ускладнити роботу мобільних вогневих груп. За її словами, такі групи орієнтуються "акустично і за допомогою прожекторів" і відповідно їм складніше виявити в чорному небі чорний "Шахед".

Відео дня

Гуменюк також зазначила, що поки що не зафіксовано російські нібито модернізовані БПЛА, швидкість яких в рази буде більшою, ніж сьогодні. "Швидкісних ми не фіксували", - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, днями речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат назвав фейком заяву одного з російських генералів, який заявив, що швидкість нових партій "Шахедів", які нібито використовує Росія в Україні, збільшена утричі - аж до 800 кілометрів за годину. Сьогодні БПЛА може розганятися максимум до 200 км/год. Ігнат зазначав, що поки що жодних таких варіантів застосовування відповідного типу БПЛА в Україні немає.

Нагадаємо, у листопаді Іран показав свій новий дрон-камікадзе з реактивним двигуном - Shahed-238. При цьому і Росія, і сам Іран досі стверджують, що по Україні прилітають нібито створені в самій РФ її "власні" дрони.

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