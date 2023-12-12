Це все "вкиди" російської пропаганди.

Розмови про нібито модернізовані БПЛА з швидкістю до 800 кілометрів за годину, які нібито використовує Росія в Україні, то є фейк. Про це речник Повітряних сил Збройних сил України Ігор Ігнат сказав в ефірі телемарафону, коментуючи заяву одного з російських генералів, який заявив, що швидкість нових партій шахедів збільшена утричі.

"Ця інформація з’явилася в інтерв’ю на рашен пропагандон каналах, де якийсь дєдушка-генерал прочитав новини від іранськоого оборонпрому, що винайшли "шахед", який має реактивний двигуун і досягає швидкості 600-800 км. І дєдушка вже вирішив, що такий БПЛА є в розпорядженні Росії і що вони їх проти нас застосовують", - сказав Ігнат.

За його словами, цей чоловік прийшов на інтерв’ю в генеральській формі і інформаційний простір швидко наповнився такими "вкидами". Ігнат зазначає, що поки що жодних таких варіантів застосовування відповідного типу БПЛА в Україні немає. "Невідомо взагалі чи збирається Іран надавати Росії ці безпілотники і чи він взагалі їх виготовляє", - додав речник Повітряних сил. Він не виключає, що мова може йти про свиставочний екземпляр.

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Ігнат наголосив, що якщо на безпілотник ставлять реактивний двигун, то це вже фактично крилата ракета. За його словами, вартість її виготовлення зросте в десятки разів і виготовлення таких виробів буде займати в рази більше часу, ніж виробництво безпілотників з поршневими двигунами.

Реактивний двигун у "Шахеді": що відомо

Як повідомляв УНІАН, у Росії заявили про вихід нової версії дронів "Шахед" із реактивними двигунами. Сьогодні БПЛА може розганятися максимум до 200 км/год.

У листопаді Іран представив свій новий дрон-камікадзе з реактивним двигуном Shahed-238. При цьому і Росія, і сам Іран досі стверджують, що по Україні прилітають створені в самій Росії її власні дрони "Герань", а не іранські "Шахеди".

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що не варто на слово вірити заявам росіян про те, що з новим двигуном "Шахеди" літатимуть втричі швидше. Робити якісь реальні висновки можна буде лише після того, як такі дрони будуть застосовані. При цьому зазначив, що якщо гіпотетично росіянам справді вдастся поставити реактивний двигун на ці безпілотники, це ускладнить роботу для українських зенітників.

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