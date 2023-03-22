Загроза ворожих ракетних ударів та інших повітряних атак залишається досить високою.

Росіяни вивели у Чорне море третій ракетоносій і таким чином, сумарний залп "Калібрів" може сягати 20.

"В Чорному морі ворожі кораблі продовжують маневрувати в ракетобезпековому районі на південний схід від Криму в напрямку Новоросійська. Наразі на службі перебуває 15 одиниць, серед яких вже 3 ракетоносії – протягом дня додався підводний човен. Таким чином, сумарний залп "Калібрів" може сягати 20, якщо звісно то не був "джанкойський вантаж", - йдеться у повідомленні оперативного командування "Південь".

Командування наголошує, що, виходячи з аналізу активності ворожої авіації, присутності в морі ракетоносіїв, тактики ворога із застосування дронів-камікадзе у темну пору доби, загроза ракетних ударів та інших повітряних атак залишається досить високою.

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Російські кораблі в Чорному морі - подробиці

Вчора в Чорному морі вороже корабельне угруповання збільшено майже вдвічі і тепер складалося з 12 кораблів. Нарощено було і кількість ракетоносіїв. На бойовому чергуванні - два надводних, спорядження яких може сягати 16 "Калібрів".

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