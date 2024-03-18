Окупанти намагаються змінити самоідентифікацію молоді, зробити їх більш прихильними до РФ, а далі залучити до лав своїх силових структур.

Російські окупанти планують розбудувати мережу центрів військово-патріотичного виховання молоді на захопленій частині Херсонської та Запорізької областей.

"Відповідно до рішення Кремля у кожному муніципальному утворенні суб’єктів РФ мають бути утворені зональні центри військово-патріотичного виховання і підготовки громадян до військової служби", - повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначається, загарбники форсованими методами нарощують діяльності регіональних відділень всеросійського дитячо-юнацького громадського руху "Юнармія" на окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини. Спочатку ворог намагається змінити самоідентифікацію молоді, зробити їх більш прихильними до РФ, а далі залучити до лав своїх силових структур.

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У межах цієї програми так звана адміністрація окупованого Севастополя планує створити навчально-методичний центр військово-патріотичного виховання молоді "Авангард" на території парку "Патріот". Будівництво заплановано на 2025-2027 роки. У Кремлі розраховують, що підготовку в центрі проходитимуть близько 5 тисяч українських дітей з окупованого півострова на рік.

Головна мета таких центрів є надання послуг у сфері організації військово-патріотичного виховання молоді й популяризації військової та іншої державної служби.

"Також такі центри активно взаємодіють з осередками пострадянської мережі ДОСААФ (Добровільне товариство сприяння армії авіації і флоту), де старшокласники та студенти проходять певні курси підготовки. Наприклад після проходження автошколи, окрім водійського посвідчення їм присвоюють первинну військово-облікову спеціальність та включають до резерву ЗС РФ", - додають у ЦНС.

На території окупованого Криму ця підготовка здійснюється у тісній взаємодії із командуванням Чорноморського флоту РФ, оскільки вони в першу чергу й забиратимуть таких "новобранців".

Мілітаризація дітей та підлітків

Як повідомляв УНІАН, дитячі майданчики в Російській Федерації перетворюються на плацдарми. У школах від Тихого океану до Чорного моря діти в дитячих садах одягають форму і беруть участь в тренувальних маршах, а дітей старшого віку вчать рити окопи, кидати гранати і стріляти справжніми боєприпасами.

У британській розвідці повідомили, що у Росії повернули програму радянських часів з військової підготовки школярів, скасовану ще в 1993 році.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях України, загарбники також просувають свою мілітарну програму серед дітей. Так, у Сочі влаштували "уроки мужності" для дітей у віці 6 років і старше. Їх навчали поводженню зі зброєю та іншій військовій підготовці.

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