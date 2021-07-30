Учасники навчань були готові реагувати на зміни в обстановці.

Російська ФСБ стежила за навчаннями прикордонників та бійців Збройних сил України в Азовському морі.

Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби.

Минулої ночі в Азовському морі відбулося тактичне навчання частин Об'єднаних сил, під час яких корабельно-катерний склад Маріупольського загону Морської охорони та підрозділи ВМС ЗСУ відпрацювали злагодженість спільних дій з протидесантної оборони узбережжя.

"Під час прибуття до місця проведення стрільб, спостережна вахта кораблів Морської охорони зафіксувала наближення корабля берегової охорони Прикордонної служби ФСБ РФ. Незважаючи на часті провокації росіян в акваторії Азова, учасники навчань були готові реагувати на зміни в обстановці, але "недружні сусіди" лягли в дрейф і стежили з відстані близько 6 морських миль", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Антоніна Доломанжи