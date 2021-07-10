Конфліктних ситуацій, які могли перешкодити тренуванням в рамках навчань, не виникало.

Росія уважно спостерігала за міжнародними навчаннями «Сі Бриз-2021».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Одесі заявив керівник навчань «Сі Бриз-2021» з української сторони заступник командувача ВМС Олексій Доскато.

«Під час навчань Російська Федерація дуже уважно спостерігала за нашими діями, але це не завадило нам виконати план навчань. Конфліктних ситуацій, які завадили б нам виконати програму навчань, не було», - заявив офіцер.

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Своєю чергою заступник командира 65-ї оперативної групи Шостого флоту Військово-морських сил США капітан 1-го рангу Кайл Гантт (Kyle Gantt) повідомив, що всі дії під час навчань оцінювалися за стандартами НАТО.

«Навчання вкотре довели, що українські військові можуть ефективно працювати за стандартами НАТО. План навчань було виконано без будь-яких відхилень, що означає - ми готові до співпраці. І для нас ці навчання були сфокусовані на те, що наші війська можуть ефективно працювати разом», - сказав він.

Військові навчання "Сі Бриз-2021"

Сьогодні в Одесі завершилися наймасштабніші за свою історію міжнародні навчання "Сі Бриз".

У них взяли участь представники майже 30 країн, до 5 тис. чоловік особового складу, 24 корабля, 40 повітряних суден, 18 команд спеціального призначення та водолазних команд.

Також у навчаннях, які стартували 18 червня, брали участь есмінець HMS Defender, фрегат HNLMS Evertsen F805 і американський ракетний есмінець USS Ross.

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Автор: Лариса Козова