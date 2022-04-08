Мер Львова Андрій Садовий закликав організовувати подібні акції під усіма дипломатичними установами агресора.

Під консульство Росії у Львові відбулася акція протесту. Активісти та небайдужі львів'яни принесли пральні машини, монітори, взуття, сантехніку – загалом, символи мародерства російських військових.

Мер Львова Андрій Садовий у себе в Telegram запропонував провести подібні акції під усіма дипломатичними установами РФ. Додамо, що схожа акція вже пройшла в Лондоні.

"Друга армія світу" в Україні масово викрадає блендери, шуби, дитячі самокати та цинічно хизується награбованим у телефонних розмовах з рідними. Маємо показати справжнє обличчя цієї армії – армії мародерів", – каже Ірина Сало, співорганізатор акції.

До речі, російське консульство у Львові не працює з початку війни. Ще 23 лютого його працівники спалили документи на території дипустанови і виїхали зі Львова.

Раніше українська розвідка повідомляла, що окупанти "організували" ринок у Білорусі, де продають накрадене в українців. Також російські загарбники намагаються обміняти викрадену в українців валюту – долари і євро.

Мародери з-поміж російських військових також за день відправили кур'єрською службою в місті Мозир понад 2 тонн речей.

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