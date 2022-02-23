Рятувальники приїхали на виклик, але їх не пустили на територію представництва Росії.

Жителі Львова викликали пожежників у генеральне консульство Російської Федерації, бо побачили вогонь. Дипломати щось спалювали в бочці.

Про це повідомляє місцеве видання ZAXID.NET.

Інцидент стався 23 лютого близько 8:30 ранку на вул. Костя Левицького.

"Люди викликали рятувальників, бо побачили вогонь. Коли ми приїхали, то представники консульства повідомили, що вони проводять роботи зі спалювання чогось. Пожежі немає", - йдеться в повідомленні.

При цьому пожежників на територію дипломатичного представництва РФ не пустили. Представник консульства заявив, що все добре.

У свою чергу представник організації "Варта" Ігор Зінкевич у Facebook опублікував фото та відео з місця подій. На його думку, дипломати знищували документи.

"23.02.2022 о 08: 30 попередня інформація, пожежа в консульстві РФ у Львові. P. S. палять документи в консульстві, ДСНС не пустили на територію", - зазначив Зінкевич.

Розрив дипломатичних відносин з РФ - що відомо

21 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що розгляне питання розриву дипломатичних відносин між Україною та Росією. Відповідний запит надійшов від Міністерства закордонних справ. При цьому з Москви відкликали Тимчасового повіреного у справах України в РФ.

22 лютого стало відомо, що генконсульство РФ у Львові перестало приймати громадян у зв'язку "зі складною епідеміологічною обстановкою і тимчасовою оптимізацією штату". Також зупинило прийом громадян і представництво РФ у Харкові нібито через епідемічну ситуацію.

В цей же день ввечері в МЗС РФ заявили, що евакуюють своїх дипломатів з України найближчим часом. З 2014 року російські посольство і консульства в Одесі, Львові та Харкові нібито неодноразово піддавалися нападам, а дипломати отримували погрози.

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