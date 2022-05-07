Путін переконаний, що подвоєння військових зусиль дозволить йому досягти прогресу.

Президент Росії Володимир Путін вважає, що він не може дозволити собі програти війну в Україні.

Як повідомляє Радіо Свобода, про це заявив у суботу директор ЦРУ Вільям Бернс.

"Він в настрої, в якому він не вірить, що може дозволити собі програти", – сказав Бернс.

Він вважає, що Путін "переконаний, що подвоєння (військових зусиль) дозволить йому досягти прогресу".

Війна в Україні:

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