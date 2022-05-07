Президент Росії Володимир Путін вважає, що він не може дозволити собі програти війну в Україні.
Як повідомляє Радіо Свобода, про це заявив у суботу директор ЦРУ Вільям Бернс.
"Він в настрої, в якому він не вірить, що може дозволити собі програти", – сказав Бернс.
Він вважає, що Путін "переконаний, що подвоєння (військових зусиль) дозволить йому досягти прогресу".
Війна в Україні:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
- Глава МЗС РФ Сергій Лавров побічно натякнув, що в майбутньому його держава може застосувати проти України ядерну зброю. Пізніше він знову не виключив таку можливість, однак у МЗС РФ заявили, що ядерну зброю проти використовувати не будуть.
- До цього президент Володимир Зеленський попередив, що світу треба готуватися до ядерного удару агресора. Своєю чергою радник глави офісу президента Олексій Арестович застеріг керівництво РФ від ядерних ударів по території України.
- У Держдепартаменті США пригрозили Кремлю наслідками у разі ядерного удару по Україні.
- 7 травня 2022 року в ЦРУ заявили, що не бачать доказів підготовки РФ до ядерної атаки.
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