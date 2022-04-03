Президент України Володимир Зеленський нагородив вбитого окупантами фотографа і документаліста Макса Левіна орденом "За мужність".
Відповідний указ №208/2022 обнародуваний на сайті глави держави.
"За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час висвітлення російської агресії, постановляю: Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня Левіна Максима Євгеновича – фотокореспондента (посмертно)", - йдеться в тексті указу.
Загибель фотографа:
2 квітня видання LB.ua, в якому Левін працював понад 10 років, повідомило, що тіло фотографа після тривалих пошуків знайшли 1 квітня в районі села Гута Межигірська на Київщині.
Відзначається, що Левін у супроводі військовослужбовця і в минулому фотографа Олексія Чернишова вирушили в Гуту Межигірську 13 березня, щоб задокументувати наслідки російської агресії.
Вони залишили машину і пішли в бік села Мощун. Відтоді зв'язок з обома чоловіками зник.
Пізніше стало відомо, що в районі, де фотограф збирався працювати, почалися інтенсивні бойові дії.
Місцеперебування і доля Чернишова поки не встановлена.
У Левіна залишилися четверо неповнолітніх синів, цивільна дружина і літні батьки.
Того ж дня в офісі генпрокурора повідомили, що попередньо, Левіна окупанти вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.