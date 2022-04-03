Український фотограф нагороджений за особисту мужність і самовіддані дії, проявлені під час висвітлення російської агресії.

Президент України Володимир Зеленський нагородив вбитого окупантами фотографа і документаліста Макса Левіна орденом "За мужність".

Відповідний указ №208/2022 обнародуваний на сайті глави держави.

"За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час висвітлення російської агресії, постановляю: Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня Левіна Максима Євгеновича – фотокореспондента (посмертно)", - йдеться в тексті указу.

Загибель фотографа:

2 квітня видання LB.ua, в якому Левін працював понад 10 років, повідомило, що тіло фотографа після тривалих пошуків знайшли 1 квітня в районі села Гута Межигірська на Київщині.

Відзначається, що Левін у супроводі військовослужбовця і в минулому фотографа Олексія Чернишова вирушили в Гуту Межигірську 13 березня, щоб задокументувати наслідки російської агресії.

Вони залишили машину і пішли в бік села Мощун. Відтоді зв'язок з обома чоловіками зник.

Пізніше стало відомо, що в районі, де фотограф збирався працювати, почалися інтенсивні бойові дії.

Місцеперебування і доля Чернишова поки не встановлена.

У Левіна залишилися четверо неповнолітніх синів, цивільна дружина і літні батьки.

Того ж дня в офісі генпрокурора повідомили, що попередньо, Левіна окупанти вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.