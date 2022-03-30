Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 126 військовослужбовців Збройних сил України, 34 з них - посмертно.
Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні до громадян України, оприлюдненому офісом глави держави.
"Ми будемо завжди вдячні кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці за оборону нашої держави в українській Вітчизняній війні проти Росії", - підкреслив глава держави, інформуючи про відповідний підписаний ним Указ.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України.
- Світові бренди масово йдуть з російського ринку.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 25 березня 2022 року за підрахунками ООН жертвами російських окупантів стали понад 1000 мирних українців.