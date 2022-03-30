Про підписання відповідного указу глава держави повідомив у своєму відеозверненні.

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 126 військовослужбовців Збройних сил України, 34 з них - посмертно.

Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні до громадян України, оприлюдненому офісом глави держави.

"Ми будемо завжди вдячні кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці за оборону нашої держави в українській Вітчизняній війні проти Росії", - підкреслив глава держави, інформуючи про відповідний підписаний ним Указ.

Війна проти України: