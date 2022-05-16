На Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямках ворог продовжує наступ

Ворог зосередив основні зусилля на Донецькому напрямку, де здійснює обстріли з усього спектру озброєння та авіації.

Про це повідомляє Генштаб у зведенні станом на 6:00.

"Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямку...", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на цьому напрямку окупанти здійснювали обстріли з усього спектру наявного озброєння до авіації включно з метою виснаження особового складу і руйнування фортифікаційних споруд підрозділів наших військ.

Водночас, на Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямках ворог продовжує ведення наступу, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку, після завданих Силами оборони втрат, ворог відійшов на раніше зайняті позиції.

На Сєвєродонецькому та Новопавлівському напрямках активних бойових дій противником не вів, намагався здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ.

"У Маріуполі ворог продовжує масовані артилерійські та авіаційні удари. Основні зусилля окупанти зосереджували на блокуванні та ураженні наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь", - додали у Генштабі.

Як писав УНІАН, на Харківському напрямку українські воїни десантно-штурмових військ знищили колону російських морпіхів та 5 танків.

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