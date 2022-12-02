Окупанти залишили цивільних взимку, в мінусову температуру, ночувати на узбіччі дороги.

Російські окупанти не пропустили на блок-посту у Василівці людей, які їхали із Запоріжжя до близьких в окупації.

"Перелякані рашисти вкотре прикрились цивільними як живим щитом. Людей, які їхали із Запоріжжя підтримати близьких в окупації, російські військові не пропустили на блок-посту у Василівці. Окупанти залишили цивільних взимку, в мінусову температуру, ночувати на узбіччі дороги", - повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він зазначає, що окупанти пояснюють це тим, що бояться обстрілів, тому поставили перед своєю військовою базою колону авто мирних людей.

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"Терор рашистів не має меж. Проте такі нелюдські методи їм не допоможуть. ЗСУ знають куди бити так, щоб орки залишали нашу землю в якості 200-х і 300-х номерів", - додав він.

Ситуація у Запоріжжі: що відомо

В ніч на 30 листопада російські окупанти вдарили ракетою по газорозподільчому пункті одного з населених пунктів Запорізької області.

2 грудня ціллю нічного удару окупантів по Запоріжжю стала промислова та енергетична інфраструктура міста.

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