За наявними даними, жертв немає.

Ціллю нічного удару окупантів по Запоріжжю стала промислова та енергетичної інфраструктура міста.

Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, вночі ворог вкотре завдав ракетного удару по Запоріжжю.

"Його метою було руйнування промислової та енергетичної інфраструктури областного центру. Як наслідок зайнялася пожежа. За наявними даними, жертв немає", - зазначив голова ОВА.

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Старух уточнив, що пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

Як повідомляв близько 3:43 секретар Запорізької міськради, в.о. мера Анатолій Куртєв, внаслідок атаки зайнялася будівля інфраструктурного об‘єкту. Від вибухової хвилі в прилеглих будинках повилітали шибки.

Крім цього, в одному із сіл на Запоріжжі ворог вдарив по адмінбудівлі.

"Російськи потвори знову обстріляли село в одній з громад Запорізького району. Внаслідок потрапляння майже повністю зруйновано адміністративну будівлю, де знаходились усі необхідні місцевим жителям служби. На щастя, люди вціліли", - зазначив Старух.

За словами голови ОВА, наразі завали розбирають, розробляють проект нової ради.

Ситуація на Запоріжжі

Російські загарбники контролюють більш як половину території Запорізької області, зокрема, Енергодар, де розташована ЗАЕС, найбільша атомна електростанція в Європі.

27 листопада президент "Енергоатому" Петро Котін заявив, що загарбницькі війська можуть готуватися до виходу з території ЗАЕС. В Офісі президента України переконані, що російські війська не зможуть утримати Запорізьку атомну електростанцію.

Російські загарбники регулярно завдають ударів по території області, яку не змогли захопити.

Хоча ЗСУ проводять контрнаступ на півдні, для контрнаступу ЗСУ на території Запорізької області умови поки не сформувалися, пояснював військовий експерт Олександр Коваленко.

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