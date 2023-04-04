Вантажівки з БК і трали з гусеничною технікою масово переміщалися з Маріупольського району.

Російські окупанти змінили основний напрямок своєї військової техніки навколо Маріуполя.

Як повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, з учорашнього дня вантажівки з БК і трали з гусеничною технікою масово переміщалися з Маріупольського району та району селища Розівка Запорізької області в Лівобережний район Маріуполя, а також Новоазовський район.

У бік Бердянська, за його словами, рухалися тільки паливозаправники.

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Стуація в Маріуполі

Російські окупанти час від часу переганяють свою техніку по Маріуполю. Так, наприклад, влітку минулого року через місто росіяни чотири дні поспіль у західному напрямку переганяли великі колони військової техніки.

Також в місті часто трапляється "бавовна". Так, 26 лютого російські окупанти у Маріуполі не очікували ударів українських військових по їхніх позиціях і зазнали шоку. Після цього вони намагалися перетягувати техніку на інші локації.

А 3 березня стало відомо, що російські загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі готуються до оборони і запеклих боїв.

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