Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан обох поранених - задовільний.

Протягом 1 жовтня двоє українських бійців отримали вогнепальні поранення на Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан обох поранених - задовільний.

У п’ятницю штаб зафіксував 14 порушень "тиші" з боку російських найманців, 5 з яких – із застосування забороненого "Мінськом" озброєння.

Читайте такожМіж ОРДО та ОРЛО демонтують "митні пости"Біля Новозванівки та Новоолександрівки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл наших позицій з мінометів калібру 120 мм. Вдруге в бік Новоолександрівки вогонь вели з великокаліберних кулеметів.

Міномети калібру 120 мм окупанти двічі застосували в бік АВДІЇВКИ. Під обстріл потрапив і сам населений пункт, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та прилеглу територію.

Втрат серед цивільного населення немає.

Позиції наших захисників поблизу Лебединського потрапили під обстріл з гранатометів різних систем.

Поблизу Луганського ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, та Новолуганського найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

В напрямку Кримського російсько-окупаційні війська вели вогонь із мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

На Донеччині за допомогою безпілотного літального апарату противник скинув гранатометні постріли біля Первомайського.

В районі Нью-Йорка ворог вів обстріл з великокаліберних кулеметів, а також застосував БПЛА та здійснив скидання ВОГ-17.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили його припинити вогневу активність.

Станом на 7:00 ранку, 2 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Автор: Віолетта Орлова