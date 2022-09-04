Багато дітей відмовилися фотографуватися, а наступного дня вже не прийшли до школи.

В тимчасово окупованому Мелітополі росіяни на 1 вересня провели пропагандистський урок, під час якого дітям розповіли, що "України як держави не існує".

Про це повідомляє місцеве видання "РІА Мелітополь".

За даними видання, у місцевих школах російські окупанти змушують учнів фотографуватися з портретом володаря Кремля Володимира Путіна.

Відео дня

Так, у перший навчальний день школярам на перерві запропонували зробити спільне фото, але на фоні портрета Путіна. За даними видання, багато дітей відмовилися фотографуватися, а наступного дня вже не прийшли до школи.

Як повідомляв УНІАН, через брак освітніх кадрів окупанти залучили до навчального процесу в Мелітополі 500 вчителів з Росії. За даними мера міста Івана Федорова, тільки 10% співробітників з відділу освіту (технічних фахівців) погодилися співпрацювати з окупаційним режимом, тоді як серед колаборантів немає жодного директора.

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