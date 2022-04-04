Випадок стався в селищі Копилів Київської області.

Російські окупанти, захоплюючи українські міста, не гребували нічим.

Радник глави МВС Антон Геращенко у своєму Telegram розповів про випадок поїдання російськими військами котячого корму.

Випадок стався в селищі Копилів Київської області. Фактично відрізавши тамтешніх мешканців від поставок продуктів з підконтрольних Україні міст, окупанти грабували магазини.

На обкрадених складах місцевого супермаркету, після звільнення селища від загарбників, були знайдені відкриті пачки з котячим кормом.

"Окупанти промародерили склади АТБ в селищі Копилів Київської області. З голодухи жерли навіть корм для котів. Мабуть, навіть котячий корм смачніший за прострочені сухпайки Росії. Армія мародерів і тарганів", - висловився Геращенко.

Також окремо Геращенко згадує про розпивання спиртних напоїв росіянами. Пляшки з алкоголем, які окупанти не змогли винести з собою, вони просто надпили.

Російські військові в перехоплених розмовах з родичами неодноразово скаржилися на погане продуктове забезпечення їхніх підрозділів.

Росіяни навіть публікували відео, на яких знімали прострочені сухпайки, обурюючись військовим командуванням.

Відомі випадки поїдання росіянами собак в раніше окупованих містах під Києвом.

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