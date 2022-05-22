Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні.

Ворог збільшив інтенсивність застосування авіації задля знищення критичної інфраструктури України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Ворог продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по території нашої держави. Збільшив інтенсивність застосування авіації з метою знищення критичної інфраструктури населених пунктів у зоні ведення активних бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на Сіверському напрямку ворог продовжує вести обстріли населених пунктів та інфраструктурних об’єктів у Сумській та Чернігівський областях. Здійснив обстріли в районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Улиця, Бунякіне, Гірки, Грем’яч та Мурав’ї.

На Курахівському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. Обстрілиював Новомихайлівку та Володимирівку. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Микільське та Катериновка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагався закріпитись на займаних рубежах, обстрілював позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки та заходах з інженерного обладнання позицій. Здійснював обстріли позицій Сил оборони із застосуванням мінометів та ствольної артилерії. Нарощує систему протиповітряної оборони.

На Бессарабському напрямку ситуація змін не зазнала.

Як писав УНІАН, Росія готується до захоплення частини Херсонської області та просування до Запоріжжя.

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