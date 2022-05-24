На території заводу облаштовані декілька бомбосховищ.

Російські війська обстріляли завод з виробництва аміаку "Азот" у Сєвєродонецьку. В результаті атаки окупантів загинули чотири цивільних.

Про це у Telegram повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Сьогодні зранку росіяни знов відкрили вогонь по території об’єднання "Азот", де, про це відомо всім, облаштовані декілька бомбосховищ. Як наслідок, загинули чотири людини", - зазначив Гайдай.

Ще одного мешканця було тяжко поранено в центральній частині міста. Його швидко доставили до гуманітарного штабу і почали надавати допомогу, але поранення виявилось несумісним із життям.

Водночас у рашистських пабліках в обстрілі хімзаводу традиційно звинуватили Збройні сили України.

Як повідомляв УНІАН, про обстріли "Азоту" інформували 21 травня. Врешті сталося займання градирні, пожежу ліквідовано, полум’я не розповсюдилося на виробничі цехи, що поряд.

Війна в Україні: оновлені дані

Станом на 24 травня російські війська продовжують наступ на Донбасі, зосередившись на оточенні Лисичанська і Сєвєродонецька, щоб вийти на адмінкордон Луганської області.

Водночас агресор стягнув дивізіон "Іскандерів" до білоруського напрямку.

За прогнозом експертів і військових, окупанти готують великий наступ на півдні; з цією метою посилюють угрупування військ для атак на Запорізькому напрямку.

Крім того, росіяни облаштовують позиції й на захопленому острові Зміїний. У Чорному морі триває маневрування кораблів ЧФ РФ.

Упродовж минулої доби в Україні були ліквідовані ще 150 російських окупантів та дев’ять танків. Тепер загальна кількість знищених в українській державі ворогів становить близько 29 350 осіб.

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