Загроза обстрілів української території з Білорусі зростає, попередив Генштаб ЗСУ.

Агресор перемістив дивізіон оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М" на відстань до 50 кілометрів від державного кордону України з Білорусією.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки білорусько-українського кордону в Брестській і Гомельській областях. Зростає загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої держави з території республіки Білорусь. Агресор перемістив дивізіон ОТРК "Іскандер-М" до Брестської області на відстань до 50 кілометрів від державного кордону України", - йдеться у повідомленні.

На Сіверському напрямку противник продовжує проведення заходів з метою посилення прикриття українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях та недопущення перекидання наших військ на інші напрямки.

"Відзначено інженерне обладнання позицій в районах міжнародного автомобільного пункту пропуску "Погар" та населеного пункту Случовськ Брянської області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого. Ворог атакував нашу країну, зокрема, і з території Білорусі.

Українська розвідка дізналася, що деякі військові національних збройних сил Білорусі воювали проти нашої держави у складі російських приватних військових компаній та були ліквідовані.

Довідка УНІАН. "Іскандер" - це сімейство балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів, яке належить до класу земля-земля. Дальність ураження цілей ОТРК "Іскандер-М" становить не менше 500 км.

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