Понад 406 дітей отримали поранення.

Російські військові вбили 220 українських дітей.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

"Більше ніж 626 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними 220 дітей загинуло та понад 406 отримали поранення. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться у повідомленні.

Найбільше жертв серед дітей у Донецькій області - 139, Київській - 115, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 45, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

Зокрема, 2 травня внаслідок ракетного обстрілу російською армією в Одесі загинув хлопчик 14 років та отримала поранення 17-річна дівчина.

Через щоденні бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1584 закладів освіти. При цьому 118 з них зруйновано повністю.

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