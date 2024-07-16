Для ураження станції застосували дрони.

Прикордонники знищили ворожу станцію відеоспостереження "Пергам РТР-150" і тим самим "осліпили" ворога на півночі України. Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

"Ворожу станцію відеоспостереження "Пергам РТР-150" було знищено чотирма FPV-дронами прикордонників. Ворог використовував її для здійснення розвідки та планування атак, проте, українські оборонці кордону таких можливостей росіян тепер позбавили", - йдеться у повідомленні, що супроводжується відео з моментом ураження системи спостереження.

Війна в Україні - ситуація на фронті

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, ситуація в районах ведення бойових дій та на лінії бойового зіткнення є напруженою, проте, Сили оборони України роблять все можливе для недопущення здійснення планів ворога, і для знищення його особового складу і техніки.

Зокрема за минулу добу Сили оборони знищили 13 танків, 44 артсистем, 36 ББМ російських військ та ще десятки одиниць іншого озброєння та техніки. За даними Генштабу, за добу ворог втратив 1 тисячу 100 осіб живої сили і наразі загальні бойові втрати Росії перевищують 561 тисяч бійців.

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