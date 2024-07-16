ЗСУ знищили понад тисячу окупантів / фото 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського

Сили оборони України за минулу добу знешкодили 1 тисячу 100 російських загарбників.

Як йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook, загальні бойові втрати Росії орієнтовно склали 561 тисяч 400 осіб.

  • танків ‒ 8227 (+13);
  • бойових броньованих машин ‒ 15862 (+36);
  • артилерійських систем – 15368 (+44);
  • реактивних систем залпового вогню – 1119;
  • засобів ППО ‒ 892;
  • літаків – 361;
  • гелікоптерів – 326;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12193 (+45);
  • крилаті ракети ‒ 2398;
  • кораблі/катери ‒ 28;
  • підводні човни / submarines - 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20680 (+57);
  • спеціальна техніка ‒ 2577 (+8).
ЗСУ знищили 13 танків, 44 артсистем та 36 ББМ російських військ, - Генштаб

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ нещодавно відбили деякі позиції в південній частині Нью-Йорка (на південь від Торецька) і підтверджують деякі повідомлення про наступ ЗС РФ у межах Торецька. російські війська нещодавно трохи просунулися у східному районі Північного (на схід від Торецька). Також окупанти продовжували наступ у районі Залізного (на південний схід від Торецька).

Відео дня

Вже під кінець поточного року в Росії може закінчитися техніка, сказав військовий експерт, військовий льотчик-інструктор, полковник запасу Роман Світан. 

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