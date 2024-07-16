ЗСУ знищили 13 танків, 44 артсистем та 36 ББМ російських військ, - Генштаб

Сили оборони України за минулу добу знешкодили 1 тисячу 100 російських загарбників.
Як йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook, загальні бойові втрати Росії орієнтовно склали 561 тисяч 400 осіб.
- танків ‒ 8227 (+13);
- бойових броньованих машин ‒ 15862 (+36);
- артилерійських систем – 15368 (+44);
- реактивних систем залпового вогню – 1119;
- засобів ППО ‒ 892;
- літаків – 361;
- гелікоптерів – 326;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12193 (+45);
- крилаті ракети ‒ 2398;
- кораблі/катери ‒ 28;
- підводні човни / submarines - 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20680 (+57);
- спеціальна техніка ‒ 2577 (+8).
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв УНІАН, за даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ нещодавно відбили деякі позиції в південній частині Нью-Йорка (на південь від Торецька) і підтверджують деякі повідомлення про наступ ЗС РФ у межах Торецька. російські війська нещодавно трохи просунулися у східному районі Північного (на схід від Торецька). Також окупанти продовжували наступ у районі Залізного (на південний схід від Торецька).
Вже під кінець поточного року в Росії може закінчитися техніка, сказав військовий експерт, військовий льотчик-інструктор, полковник запасу Роман Світан.